Белгородские спасатели сняли кошку с дерева, где она просидела два дня

"Очередной звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу от неравнодушных граждан раздался утром 20 ноября. Обеспокоенные жители многоквартирного дома на одной из улиц Шебекино просили помочь снять кошку с дерева. Глупышка ловко забралась на макушку высокого дерева, а вот слезть с него самостоятельно не могла", - рассказал собеседник агентства.