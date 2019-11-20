Белгородские спасатели сняли кошку с дерева, где она просидела два дня

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трехколенную лестницу пришлось использовать спасателям в Шебекино Белгородской области, чтобы снять просидевшую два дня на верхушке дерева кошку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Очередной звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу от неравнодушных граждан раздался утром 20 ноября. Обеспокоенные жители многоквартирного дома на одной из улиц Шебекино просили помочь снять кошку с дерева. Глупышка ловко забралась на макушку высокого дерева, а вот слезть с него самостоятельно не могла", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, два дня жители дома пытались помочь бедному животному, но их попытки не принесли результата - испуганная кошка боялась сдвинуться с места и продолжала жалобно мяукать.
"Дежурный караул пожарно-спасательной части №12, конечно же, откликнулся на просьбу помочь спасти маленькую жизнь. С помощью трехколенной лестницы спасатель добрался до верхушки дерева и снял исхудавшее и измученное животное, которое затем благополучно спустил на землю", - добавил представитель ведомства.
Он отметил, что сотрудники МЧС нередко становятся героями добрых историй о спасении братьев наших меньших. "И хоть основная задача пожарно-спасательных подразделений - это спасение людей, отказать в помощи животному, попавшему в беду, было бы просто нечеловечно", - резюмировал собеседник агентства.