Палестинская администрация намерена подать иск против Помпео

"Палестинское руководство в ближайшие несколько дней направится в Международный уголовный суд, чтобы лично подать иск против государственного секретаря США Майка Помпео", - заявил аль-Малики.

"Заявление США не имеет никакой юридической силы, но на практике оно имеет серьезные последствия для подрыва безопасности в регионе, решения двух государств, и подтолкнет Нетаньяху к колониальной аннексии Западного берега реки Иордан, явно нарушая международное право", - добавил он.