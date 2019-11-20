Палестинская администрация намерена подать иск против Помпео

ГАЗА, 20 ноя - РИА Новости. Палестинское руководство намерено подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против государственного секретаря США Майка Помпео после его заявления о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Палестинское руководство в ближайшие несколько дней направится в Международный уголовный суд, чтобы лично подать иск против государственного секретаря США Майка Помпео", - заявил аль-Малики.
"Заявление США не имеет никакой юридической силы, но на практике оно имеет серьезные последствия для подрыва безопасности в регионе, решения двух государств, и подтолкнет Нетаньяху к колониальной аннексии Западного берега реки Иордан, явно нарушая международное право", - добавил он.
Ранее Помпео сказал, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.