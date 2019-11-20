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РИА Новости

Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях

18:14 20.11.2019
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заявления командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, без предоставления возможности сравнить их состояние до и после изъятия российской стороной являются безапелляционными, заявил РИА Новости в среду экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу.
Позднее Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".
"Я считаю, они должны показать первоначальный вид кораблей, когда российская сторона их изъяла и сейчас – все познается в сравнении, а просто так говорить можно, что угодно. Пока это - разговор в пользу бедных. Надо было договориться с Москвой, оставить свою вахту и охранять эти корабли, изъятые совершенно справедливо", - сказал Валуев.
Адмирал выразил мнение, что допуск личного состава ВС РФ на арестплощадку, где стояли изъятые украинские корабли, был "абсолютно исключен".
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
19 ноября, 08:00
"Перемога над москалями". Что изменится в Киеве после возвращения кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир Валуев (адмирал)Игорь ВоронченкоВооруженные силы РФВоенно-морские силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Главное - снять унитазы, розетки и плафоны, ведь в ВМФ России с этим проблемки.
20 ноября, 18:16
ПСПетр Симонов
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