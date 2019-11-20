Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях

"Я считаю, они должны показать первоначальный вид кораблей, когда российская сторона их изъяла и сейчас – все познается в сравнении, а просто так говорить можно, что угодно. Пока это - разговор в пользу бедных. Надо было договориться с Москвой, оставить свою вахту и охранять эти корабли, изъятые совершенно справедливо", - сказал Валуев.