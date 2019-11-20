США готовы продать Марокко 36 вертолетов Apache

"Эта предполагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке. Предлагаемая продажа повысит способность Марокко противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с американскими войсками и другими союзными войсками… Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг не изменит основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении агентства.