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РИА Новости

США готовы продать Марокко 36 вертолетов Apache

18:10 20.11.2019 (обновлено: 18:49 20.11.2019)
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© Фото : Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy DunawayШтурмовой вертолет Apache
Штурмовой вертолет Apache
© Фото : Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy Dunaway
Штурмовой вертолет Apache. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Марокко 36 боевых вертолетов Apache модификации AH-64E с сопутствующим оборудованием и вооружением на общую сумму 4,25 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
"Эта предполагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке. Предлагаемая продажа повысит способность Марокко противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с американскими войсками и другими союзными войсками… Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг не изменит основной военный баланс в регионе", - говорится в сообщении агентства.
Сроки возможной поставки не сообщаются, поскольку соглашение между странами еще не заключено.
Основными подрядчиками, участвующими в этой программе, будут Boeing и Lockheed Martin.
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Северная АфрикаМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАМароккоСШАБезопасностьВ мире
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