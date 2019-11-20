Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек

"На сегодняшний день в стране 25 детей нуждаются в трансплантации почки... По каждому ребенку сейчас будет проведена отдельная работа, все они приглашаются в центры наши, которые лицензированы к трансплантации органов у детей, и прежде всего в наш центральный национальный центр имени Шумакова. Абсолютно у всех будет проведено консультативно подтверждение сегодняшнего статуса и проведено в полном объеме все необходимое лечение. Это мы взяли под свой контроль, я взяла под свой контроль", - сказала Скворцова журналистам.