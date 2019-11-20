Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В трансплантации почки в РФ нуждаются 25 детей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметив, что по каждому ребенку ведется работа под ее контролем, помощь будет оказана всем нуждающимся.
Ранее Совет по правам человека обратился к Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию с увольнением врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. СМИ сообщали, что НЦЗД уволил Каабака - единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.
"На сегодняшний день в стране 25 детей нуждаются в трансплантации почки... По каждому ребенку сейчас будет проведена отдельная работа, все они приглашаются в центры наши, которые лицензированы к трансплантации органов у детей, и прежде всего в наш центральный национальный центр имени Шумакова. Абсолютно у всех будет проведено консультативно подтверждение сегодняшнего статуса и проведено в полном объеме все необходимое лечение. Это мы взяли под свой контроль, я взяла под свой контроль", - сказала Скворцова журналистам.
Она уточнила, что пять из 25 нуждающихся в трансплантации детей младше 3 лет.
Для того, чтобы все дети были учтены, создадут горячую линию, по которой можно будет получить всю необходимую информацию, добавила министр.