В Татарстане завели второе дело против матери, посадившей сына за руль

"В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков состава еще одного преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.