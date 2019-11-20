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РИА Новости

В Татарстане завели второе дело против матери, посадившей сына за руль

18:06 20.11.2019 (обновлено: 18:42 20.11.2019)
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© СК РФРебенок за рулем автомобиля
Ребенок за рулем автомобиля
© СК РФ
Ребенок за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще одно уголовное дело завели на многодетную мать из Набережных Челнов, посадившую шестилетнего сына за руль на скорости 130 километров в час, теперь ее подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, угрожающих его жизни, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по двум статьям - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 километров в час.
"В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков состава еще одного преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
До этого МВД по Татарстану оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тысяч рублей.
Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама нарушительница Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
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ТатарстанРоссияПроисшествия
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