"Дочка" Роскосмоса запустила единый портал космической продукции

"Единый портал продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности объединяет продукцию более 75 российских предприятий, а 480 единиц продукции уже доступны к заказу", - сказали в компании.

В настоящее время портал работает на русском и английском языках, в планах компании – обеспечить функционирование веб-ресурса на других иностранных языках.

"Мы исходили из того, что поиск, подбор, анализ и заказ продукции - очень трудоемкий процесс, на который наши клиенты и партнеры затрачивают много времени. Созданный нами веб-портал призван сэкономить время и работает по принципу "единого окна": можно заказать самое подходящее решение под конкретные задачи заказчика, используя только данный ресурс", - прокомментировал работу сайта гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.