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РИА Новости

"Дочка" Роскосмоса запустила единый портал космической продукции

18:04 20.11.2019
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© Фото : пресс-служба "Главкосмоса"Генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
© Фото : пресс-служба "Главкосмоса"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") презентовала единый портал продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности, сообщили РИА Новости пресс-службе компании.
Портал доступен по адресу trade.glavkosmos.com.
"Единый портал продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности объединяет продукцию более 75 российских предприятий, а 480 единиц продукции уже доступны к заказу", - сказали в компании.
В настоящее время портал работает на русском и английском языках, в планах компании – обеспечить функционирование веб-ресурса на других иностранных языках.
"Мы исходили из того, что поиск, подбор, анализ и заказ продукции - очень трудоемкий процесс, на который наши клиенты и партнеры затрачивают много времени. Созданный нами веб-портал призван сэкономить время и работает по принципу "единого окна": можно заказать самое подходящее решение под конкретные задачи заказчика, используя только данный ресурс", - прокомментировал работу сайта гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
Презентация сайта проведена в рамках проходящей в Бремене (Германия) выставки Space Tech Expo Europe .
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