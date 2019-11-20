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РИА Новости

Директор Госбюро Украины назвал аудиозаписи из его кабинета фейком

18:02 20.11.2019
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© Фото : ГБР УкраиныДиректор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
© Фото : ГБР Украины
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Архивное фото
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба назвал фейком опубликованные ранее аудиозаписи якобы из его кабинета.
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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"Эти публикации – это фейк и это провокация. Они меня не сломали. Я знал, что они возможны намного раньше", - заявил Труба в среду на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".
В сентябре Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.
Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.
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