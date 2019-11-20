Директор Госбюро Украины назвал аудиозаписи из его кабинета фейком

В сентябре Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.