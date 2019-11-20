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РИА Новости

В США нашелся кот, который пять лет путешествовал по стране

23:47 20.11.2019
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© Depositphotos / stockassoКот в чемодане
Кот в чемодане
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико нашелся кот, который пять лет назад пропал в Орегоне, сообщает UPI.
В приюте для животных Санта-Фе сообщили, что черный кот по имени Саша был найден на одной из улиц города. Благодаря микрочипу зоозащитники выяснили, что зверь жил в Портленде, то есть, примерно, в двух тысячах километрах от места, где его нашли.
Владелец Саши, Виктор Усов, сказал, что он был шокирован, когда ему позвонили из приюта и сообщили о находке. "Я не мог в это поверить! Мы уже смирились с потерей и очень обрадовались, узнав, что кот жив и здоров", — говорит он.
Виктор добавил, что Саша "устроил себе большое американское путешествие". А в приюте подчеркнули важность чипирования домашних животных: капсула с микросхемой размером с рисовое зернышко, вшитая под кожу питомца, поможет найти его даже пять лет спустя.
Одна из крупнейших американский авиакомпаний сообщила, что готова доставить кота домой.
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