ГПУ подтвердила, что депутат от "Слуги народа" был осужден за изнасилование

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был ранее осужден за изнасилование.

Ранее агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев.

"Проверка была осуществлена не нами, не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, и те факты, о которых вы говорили (что Иванисов был осужден за изнасилование – ред.), они подтвердились", - заявил Рябошапка на брифинге в среду. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш"

По его словам, судимость Иванисова была погашена и считается, что у него нет судимости.