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РИА Новости

ГПУ подтвердила, что депутат от "Слуги народа" был осужден за изнасилование

17:59 20.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был ранее осужден за изнасилование.
Ранее агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев.
"Проверка была осуществлена не нами, не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, и те факты, о которых вы говорили (что Иванисов был осужден за изнасилование – ред.), они подтвердились", - заявил Рябошапка на брифинге в среду. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По его словам, судимость Иванисова была погашена и считается, что у него нет судимости.
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Ранее бывший депутат украинского парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что парламентарий от партии "Слуга народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов эту информацию отрицает, он разместил в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.
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Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеИгорь МосийчукГенеральная прокуратура УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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