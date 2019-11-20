Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в Крым

Называть прогнозы по грузопотоку он не стал. "Автомобильный сейчас полностью через мост идет грузопоток. Будем надеяться, что он перейдет на ж/д. Машины – это один груз. Есть же груз, который машиной не перевезешь. Каждый груз найдет свой транспорт. Что-то пойдет на железную дорогу, это и топливо, и стройматериалы, и инертные грузы, которые необходимы, и песок, и щебень. Там же на полуострове не так много своих, поэтому груз будет", - отметил Токарев.