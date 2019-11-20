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РИА Новости

Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в Крым

17:46 20.11.2019
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Железная дорога через Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России запланирован на 1 июня 2020 года, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России".
В пресс-службе Минтранса России РИА Новости сообщали в начале октября, что движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовых - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника. Там поясняли, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству.
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"Планируется 1 июня", - ответил Токарев в среду на вопрос о сроках запуска грузового железнодорожного движения по мосту в Крым.
Он пояснил, что есть вопросы, которые связаны с полным налаживанием процесса, и после запуска пассажирского движения пойдет грузовое. "Грузовое просто сложнее", - пояснил замминистра.
Называть прогнозы по грузопотоку он не стал. "Автомобильный сейчас полностью через мост идет грузопоток. Будем надеяться, что он перейдет на ж/д. Машины – это один груз. Есть же груз, который машиной не перевезешь. Каждый груз найдет свой транспорт. Что-то пойдет на железную дорогу, это и топливо, и стройматериалы, и инертные грузы, которые необходимы, и песок, и щебень. Там же на полуострове не так много своих, поэтому груз будет", - отметил Токарев.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостМинистерство транспорта РФВладимир ПутинКрымКраснодарский крайРоссияЭкономика
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