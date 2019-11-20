Минтранс не препятствует появлению новых перевозчиков в Крым

Минтранс РФ в ноябре сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Отмечалось, что с соответствующей инициативой выступила сама компания. Первые поезда повезут пассажиров 23 декабря текущего года.

"Велком. В рамках законодательства действующего. Не было предложений. Есть порядок перевозки пассажиров. У нас же ничего не запрещается. Потому что другие не решились частные компании. Вы же знаете вопрос санкций", - ответил Токарев в среду на вопрос, может ли кто-то ещё, помимо "Гранд Сервис Экспресса", стать перевозчиком в Крым.