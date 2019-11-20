Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T17:45+0300
https://ria.ru/20191120/1561173284.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151582/95/1515829573_0:272:2675:1776_1036x0_80_0_0_64b7af937009df29a94d77d096f9d91a.jpg
РИА Новости

Минтранс не препятствует появлению новых перевозчиков в Крым

17:45 20.11.2019
243
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минтранс России не ограничивает круг пассажирских железнодорожных перевозчиков в Крым одной компанией, но других предложений пока не было, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России".
Минтранс РФ в ноябре сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Отмечалось, что с соответствующей инициативой выступила сама компания. Первые поезда повезут пассажиров 23 декабря текущего года.
Михаил Галин с котом Виктором
19 ноября, 19:07
Минтранс изучит необходимость менять правила провоза животных в самолете
"Велком. В рамках законодательства действующего. Не было предложений. Есть порядок перевозки пассажиров. У нас же ничего не запрещается. Потому что другие не решились частные компании. Вы же знаете вопрос санкций", - ответил Токарев в среду на вопрос, может ли кто-то ещё, помимо "Гранд Сервис Экспресса", стать перевозчиком в Крым.
Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Автомобиль такси на улице Москвы
13 ноября, 19:05
Минтранс хочет запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси
300000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Таврия
Владимир ТокаревМинистерство транспорта РФКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Железная дорога через Крымский мост
Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в Крым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали к реформе избирательной системы в Белоруссии
Здание Верховной рады Украины в Киеве
ГПУ подтвердила, что депутат от "Слуги народа" был осужден за изнасилование
Артиллерийский катер Никополь во время прибытия в Очаков
Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков
Заседание Совета ЛАГ
В Каире пройдет заседание ЛАГ из-за заявлений США об израильских поселениях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
В МИД КНДР назвали условия, на которых будут обсуждать ядерную тему с США
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Директор Госбюро Украины назвал аудиозаписи из его кабинета фейком
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Рига
Юрист: решение Латвии о приостановке российских телеканалов можно оспорить
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО призвал сохранять единство по вопросу отношений с Россией
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Задержание члена международной террористической организации в Подмосковье
В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*
Дмитрий Козак
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Лента новостейМолния