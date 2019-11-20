Минтранс не препятствует появлению новых перевозчиков в Крым

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минтранс России не ограничивает круг пассажирских железнодорожных перевозчиков в Крым одной компанией, но других предложений пока не было, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев в кулуарах форума "Транспорт России".
Минтранс РФ в ноябре сообщил, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Отмечалось, что с соответствующей инициативой выступила сама компания. Первые поезда повезут пассажиров 23 декабря текущего года.
"Велком. В рамках законодательства действующего. Не было предложений. Есть порядок перевозки пассажиров. У нас же ничего не запрещается. Потому что другие не решились частные компании. Вы же знаете вопрос санкций", - ответил Токарев в среду на вопрос, может ли кто-то ещё, помимо "Гранд Сервис Экспресса", стать перевозчиком в Крым.
Составы "Гранд Сервис Экспресса", которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.