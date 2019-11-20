В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе трех членов "Исламского государства"*, вербовавших жителей столицы и области в террористические группировки, сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация проводилась во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии, отмечается в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой с 2014 года. Кроме того, они организовывали каналы, по которым переправляли рекрутов в Сирию для участия в боях, а также оказывали террористам иное содействие.

"При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности", — заявили в ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений террористического характера.

В середине октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года спецслужбы пресекли деятельность 49 террористических ячеек, ликвидировали 32 боевика и предотвратили 39 терактов. Еще 679 человек были задержаны, 22 удалось склонить к отказу от террористической деятельности.