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РИА Новости

В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*

17:45 20.11.2019 (обновлено: 19:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание члена международной террористической организации в Подмосковье
Задержание члена международной террористической организации в Подмосковье
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе трех членов "Исламского государства"*, вербовавших жителей столицы и области в террористические группировки, сообщила пресс-служба ведомства.
Спецоперация проводилась во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии, отмечается в сообщении.
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
9 октября, 09:35
ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*
По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой с 2014 года. Кроме того, они организовывали каналы, по которым переправляли рекрутов в Сирию для участия в боях, а также оказывали террористам иное содействие.
"При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности", — заявили в ФСБ.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений террористического характера.
В середине октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года спецслужбы пресекли деятельность 49 террористических ячеек, ликвидировали 32 боевика и предотвратили 39 терактов. Еще 679 человек были задержаны, 22 удалось склонить к отказу от террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ФСБ РФМосковская областьПроисшествия
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