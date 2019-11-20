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РИА Новости

В МИД КНДР назвали условия, на которых будут обсуждать ядерную тему с США

17:41 20.11.2019 (обновлено: 17:42 20.11.2019)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пхеньян поднимет ядерную тему в переговорах с США, только если Вашингтон откажется от враждебной политики, заявила первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Я думаю, что если США в дальнейшем предложат провести переговоры, мы можем поднять ядерный вопрос, только если они откажутся от враждебной политики", - заявила она журналистам после переговоров в МИД России.
Она не уточнила, каких конкретно мер ожидает Пхеньян от Вашингтона. "Если США прекратят любые враждебные шаги. И сообщат нам о своем стратегическом решении", - добавила она.
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СШАЦой Сон ХиМИД КНДРКНДРВ мире
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