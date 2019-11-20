Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"

В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта, что вывело его из себя. Вакаров плеснул в журналиста водой и с криком "Что ты меня провоцируешь?!" подбежал и толкнул его. После этого Вайнер упал и ударился головой о декорации.