Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты политического шоу "Кто против?" Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
"Василь отправил Грэга в нокаут..." — прокомментировал он запись.
В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта, что вывело его из себя. Вакаров плеснул в журналиста водой и с криком "Что ты меня провоцируешь?!" подбежал и толкнул его. После этого Вайнер упал и ударился головой о декорации.
В этот момент прямой эфир прервался на рекламу. После возобновления трансляции обоих экспертов удалили из студии. По словам ведущего Дмитрия Куликова, с пострадавшим экспертом "все в порядке".
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