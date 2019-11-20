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РИА Новости

Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"

17:40 20.11.2019 (обновлено: 18:44 20.11.2019)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты политического шоу "Кто против?" Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
"Василь отправил Грэга в нокаут..." — прокомментировал он запись.
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"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта
Перепалка между украинским и американским экспертами началась во время обсуждения влияния других государств на киевские власти. По словам Вакарова, никто не принес Украине столько вреда, сколько США.
В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта, что вывело его из себя. Вакаров плеснул в журналиста водой и с криком "Что ты меня провоцируешь?!" подбежал и толкнул его. После этого Вайнер упал и ударился головой о декорации.
В этот момент прямой эфир прервался на рекламу. После возобновления трансляции обоих экспертов удалили из студии. По словам ведущего Дмитрия Куликова, с пострадавшим экспертом "все в порядке".
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
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Шоу-бизнесВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияСШАУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Никогда не пропускаю передачи с Шеином, Скабеевой, Соловьевым. Это самые познавательные передачи для отрезвления мозга. Рекоммендовал бы даже в школаз внеурочные занятия ввести с этими передачами, чтобы вышибать из школьников всю прозападную и американскую дрянь.
20 ноября, 18:04
Unnamed User
2729920175
Вот это я понимаю благодатная тема для "патриотов". Тут тебе и Украина и США и мордобой - всё что волнует "настоящих россиян".
20 ноября, 18:19
Будущее Страны
12474216192
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