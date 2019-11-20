Юрист: решение Латвии о приостановке российских телеканалов можно оспорить

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решение совета по электронным СМИ Решение совета по электронным СМИ Латвии приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов незаконно, его можно оспорить в латвийских судах, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС . Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.

"Поскольку речь идет о правах частных лиц, частной собственности, они могут обратиться в латвийские суды и оспорить", - сказал Капустин.

Он отметил, что оспорить решение можно на том основании, что санкции ЕС не предусматривают запрета на вещание. По словам юриста, санкции предусматривают заморозку счетов и запрет сделок.

Капустин подчеркнул, что санкции ЕС незаконны с точки зрения устава ООН