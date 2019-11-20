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РИА Новости

Юрист: решение Латвии о приостановке российских телеканалов можно оспорить

17:37 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решение совета по электронным СМИ Латвии приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов незаконно, его можно оспорить в латвийских судах, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
"Поскольку речь идет о правах частных лиц, частной собственности, они могут обратиться в латвийские суды и оспорить", - сказал Капустин.
Он отметил, что оспорить решение можно на том основании, что санкции ЕС не предусматривают запрета на вещание. По словам юриста, санкции предусматривают заморозку счетов и запрет сделок.
Офис телеканала RT в Москве
18 ноября, 13:17Акценты
Сначала они прогоняют Ассанжа, потом отключают RTНациональная кабельная сеть Эквадора в минувшую пятницу отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.
Капустин подчеркнул, что санкции ЕС незаконны с точки зрения устава ООН.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныАнатолий КапустинЕвросоюзЮрий КовальчукЛатвияООНРоссияВ мире
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