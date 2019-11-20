В Каире пройдет заседание ЛАГ из-за заявлений США об израильских поселениях

КАИР, 20 ноя - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД организации пройдет в ближайший понедельник 25 ноября в Каире в связи с заявлениями госсекретаря США Майка Помпео об израильских поселениях на палестинских территориях, заявил палестинский посол и постпред Палестины в ЛАГ Диаб аль-Лёух, слова которого передает египетская газета "Достур".
Отмечается, что с инициативой встречи выступила палестинская сторона.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.
19 ноября, 20:58ООН сожалеет в связи с решением США по израильским поселениям