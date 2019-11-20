Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты

"Видимо за этот час произошло что-то, что заставило стиснуть время, видимо машина времени объявилась где-то, но тем не менее мост открыт. Буквально в пределах часа после заявления Зеленского о том, что откроют мост через два дня, вышли к мосту рабочие, сняли ограждение, которое перекрывало проход, и люди теперь идут по прямой используя вот эту временную конструкцию, сооруженную на месте взорванного в 2015 году боевиками Украины пролета моста. Слава Богу, результат есть", - заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего, комментируя открытие моста.