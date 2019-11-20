Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Станице Луганской на несколько дней раньше запланированной даты открыли мост.
"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов", - написал Зеленский в среду в своем Telegram-канале.
По его словам, "танк по мосту проехать не сможет" - мост слишком узкий для этого. "Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхбольших усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", - отметил президент.
Корреспондент РИА новости подтвердил, что представители Киева открыли движение по мосту.
"Видимо за этот час произошло что-то, что заставило стиснуть время, видимо машина времени объявилась где-то, но тем не менее мост открыт. Буквально в пределах часа после заявления Зеленского о том, что откроют мост через два дня, вышли к мосту рабочие, сняли ограждение, которое перекрывало проход, и люди теперь идут по прямой используя вот эту временную конструкцию, сооруженную на месте взорванного в 2015 году боевиками Украины пролета моста. Слава Богу, результат есть", - заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего, комментируя открытие моста.
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на восстановленном пешеходном мосту в районе КПП "Станица Луганская"
Президент Украины Владимир Зеленский на восстановленном пешеходном мосту в районе КПП "Станица Луганская"
Ранее в среду Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской в Донбассе через два-три дня.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.