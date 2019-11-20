Руденко обсудил с главой МИД Молдавии двусторонние отношения

"Обсуждены актуальные вопросы российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Чокой находится в Москве в составе правительственной делегации, ее возглавляет премьер-министр Ион Кику, который в среду проводит переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером.