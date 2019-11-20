Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T18:34+0300
https://ria.ru/20191120/1561171370.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/39/1560063950_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_cc1deb633d8e42f3b232f3338195128a.jpg
РИА Новости

Руденко обсудил с главой МИД Молдавии двусторонние отношения

17:12 20.11.2019 (обновлено: 18:34 20.11.2019)
134
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в среду провел встречу с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелием Чокоем.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Чокой находится в Москве в составе правительственной делегации, ее возглавляет премьер-министр Ион Кику, который в среду проводит переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером.
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Вчера, 16:43
Медведев надеется наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией
900000
Обсудить 0
Ион КикуМИД МолдавииАндрей РуденкоДмитрий МедведевМИД РФМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России назвали дату встречи в астанинском формате по Сирии
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Медведев надеется наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
ОАГ приняла резолюцию по Боливии с призывом к немедленным выборам
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии обсудил с главой "Газпрома" вопрос поставок газа
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Столтенберг объяснил планы по признанию космоса сферой операций НАТО
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Комитет ГД вернул на доработку проект о снижении пенсионного возраста в ДФО
Военнослужащие перед открытием участка восстановленного моста в Станице Луганская
Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской через два-три дня
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин: Россия заинтересована в сохранении Евросоюза
Артиллерийский катер Никополь во время прибытия в Очаков
Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Акция протеста в Ла-Пасе
МИД России встревожен применением силы против манифестантов в Боливии
Дмитрий Козак
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Лента новостейМолния