В Госдуме оценили идею засчитывать волонтерство за летнюю практику

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предложение засчитывать волонтерство за летнюю практику – "хороший шаг", однако в РФ необходимо привлекать молодежь к добровольчеству и другими методами, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение о том, чтобы участие в волонтерской деятельности могло засчитываться студентам в качестве летней практики. С соответствующей идеей к главе правительства обратились во время посещения им штаба "Молодой гвардии Единой России".
Один из авторов принятого в РФ закона о волонтерстве и добровольчестве Гаврилов назвал данное предложение "хорошим шагом", но отметил, что этого недостаточно, необходимо предпринимать и иные меры по привлечению молодежи в волонтерство.
"Волонтерская деятельность должна засчитываться как трудовой стаж, а также давать преимущество при поступлении абитуриента-волонтера в вуз, например, в медицинские образовательные учреждения, где опыт работы волонтера-медика будет весьма кстати", - пояснил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.