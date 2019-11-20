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РИА Новости

На дорожные проекты в Дагестане в 2019-2024 годах потратят 10,7 млрд рублей

17:02 20.11.2019 (обновлено: 17:03 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Общий объем финансирования региональных проектов в Дагестане в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019-2024 годы составляет 10,7 миллиарда рублей, из которых свыше 6 миллиардов – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на материалы заседания кабмина.
Как сообщил на заседании министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов, одобрены паспорта трех региональных проектов: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения".
Так, по региональному проекту "Дорожная сеть" на 2019 год запланировано 1,5 миллиарда рублей, из которых около 860 миллионов рублей – средства федерального бюджета.
В рамках проекта в 2019 году предполагается отремонтировать и реконструировать 54 улицы Махачкалы протяженностью 57 километров, две пригородные дороги, одну дорогу регионального значения, а также организовать дорожное движение на 42 столичных улицах.
Проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" предусматривает установку до конца 2024 года 110 стационарных камер фотовидеофиксации на автодорогах, а также 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Общий объем финансирования из регионального бюджета на 2019 год составляет 144 миллиона рублей.
Следующий региональный проект – "Безопасность дорожного движения" – направлен на снижение смертности на дорогах. Предполагается, что его реализация позволит снизить данный показатель по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза. Так, к концу 2019 года планируется достичь значения, не превышающего 12,7 человека на 100 тысяч населения, к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 4 человек на тысячу населения. Проект реализуется региональным УГИБДД МВД совместно с заинтересованными ведомствами.
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В республике также идет реализация проекта "Мой Дагестан – мои дороги" инициированного главой региона Владимиром Васильевым. До конца года в рамках проекта планируется строительство и ремонт 179 объектов и 149 километров дорожного полотна, на что выделено 771 миллион рублей.
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