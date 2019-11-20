Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков

"Первым сюда добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". Сейчас МБАК (малый бронированный артиллерийский катер) отцепили, два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу. Второго бронекатера и буксира "Яны Капу" пока нет даже на горизонте. Они подойдут позже", - пишет издание.