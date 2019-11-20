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РИА Новости

Один из задержанных Россией украинских кораблей прибыл в Очаков

17:01 20.11.2019 (обновлено: 17:17 20.11.2019)
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Один из задержанных за нарушение границы РФ украинских кораблей "Никополь" прибыл в военную гавань Очакова в Николаевской области, сообщило в среду издание "Думская".
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу.
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"Первым сюда добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". Сейчас МБАК (малый бронированный артиллерийский катер) отцепили, два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу. Второго бронекатера и буксира "Яны Капу" пока нет даже на горизонте. Они подойдут позже", - пишет издание.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныНиколаевская областьУкраинаВ мире
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