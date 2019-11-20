Силовики обстреляли пригород Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из артиллерии крупного калибра северный пригород Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 16.20 (совпадает с мск – ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Спартак (пригород Донецка - ред.), выпущено 17 снарядов калибром 152 миллиметра",- сказал представитель ведомства.