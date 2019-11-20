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РИА Новости

В Екатеринбурге задержали девушку в розыске, заманив на фотосессию

16:50 20.11.2019 (обновлено: 17:23 20.11.2019)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге сотрудники ФСИН придумали необычный способ, чтобы задержать девушку в розыске, сообщается на ютьюб-канале службы исполнения наказаний Свердловской области.
Девушку осудили за покупку наркотиков к 400 часам обязательных работ, однако она не стала исполнять предписание суда. В результате ее объявили в федеральный розыск.
Изучив личные страницы осужденной в социальных сетях, сотрудники ФСИН предположили, что она хотела бы работать моделью. Поэтому они представились сотрудниками модельного агентства и предложили ей поучаствовать в фотосъемке. Она согласилась.
В фотостудии девушку задержали, затем доставили в суд. Ее приговорили к двум месяцам лишения свободы.
Задержание двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска
15 октября, 05:35
Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
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Обсудить 3
Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы, креативно, без мордобоя, красиво сработали... Ну, девушка может за два месяца подготовиться к тяжкой доле модели
20 ноября, 18:00
Ирина Жакотий
1430102
А видео есть с ней? Друг спрашивает. )))
20 ноября, 18:37
Naum Vygodsky
191000
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