В Екатеринбурге задержали девушку в розыске, заманив на фотосессию

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге сотрудники ФСИН придумали необычный способ, чтобы задержать девушку в розыске, сообщается на ютьюб-канале службы исполнения наказаний Свердловской области

Девушку осудили за покупку наркотиков к 400 часам обязательных работ, однако она не стала исполнять предписание суда. В результате ее объявили в федеральный розыск.

Изучив личные страницы осужденной в социальных сетях, сотрудники ФСИН предположили, что она хотела бы работать моделью. Поэтому они представились сотрудниками модельного агентства и предложили ей поучаствовать в фотосъемке. Она согласилась.