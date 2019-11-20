Уволенные трансплантологи проследят за состоянием оставшихся в НЦЗД детей

"Научный центр совершенно точно продолжает работать. Что происходит с отделением, которое мы организовали?.. Трансплантации там не проводились, по нашим сведениям, и сказать что-то очень сложно. В наших планах было 17 трансплантаций с сентября по декабрь, такая цифра была утверждена Минздравом. 16 детей остались без помощи. Одному трансплантацию сделали в институте Шумакова, но это ребенок с весом около 13 кг, ему 7 лет, так что это не та методика, которую использовали мы", - рассказала Бабенко.