Уволенные трансплантологи проследят за состоянием оставшихся в НЦЗД детей

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Без необходимой трансплантации после увольнения специалистов Научного центра здоровья детей Михаила Каабака и Надежды Бабенко осталось 16 детей, однако врачи продолжат следить за их состоянием. Об этом сообщила Бабенко на пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака - единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.
"Научный центр совершенно точно продолжает работать. Что происходит с отделением, которое мы организовали?.. Трансплантации там не проводились, по нашим сведениям, и сказать что-то очень сложно. В наших планах было 17 трансплантаций с сентября по декабрь, такая цифра была утверждена Минздравом. 16 детей остались без помощи. Одному трансплантацию сделали в институте Шумакова, но это ребенок с весом около 13 кг, ему 7 лет, так что это не та методика, которую использовали мы", - рассказала Бабенко.
Каабак, в свою очередь, добавил, что будет следить за ситуацией, однако не знает, кто потенциально мог бы провести необходимые детям операции.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в НМИЦ здоровья детей в полном объеме, детский хирург Михаил Каабак был оформлен там на четверть ставки.