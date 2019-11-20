Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для проекта Чувашская республика
Чувашская Республика
2019-11-20T16:50+0300
https://ria.ru/20191120/1561170116.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/137785/19/1377851960_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_d0fd305c27e823a729bfa7f143008525.jpg
РИА Новости

Власти Чувашии направили 33 млн рублей на модернизацию школы велоспорта

16:50 20.11.2019
14
© Fotolia / MrivsergВелоспорт на треке
Велоспорт на треке
© Fotolia / Mrivserg
ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноя – РИА Новости. Власти Чувашии с начала этого года направили 33 миллиона рублей, из них 9 миллионов рублей – из федерального бюджета и 24 миллиона рублей – из республиканского, на модернизацию спортивной школы N7 олимпийского резерва по велоспорту имени Валерия Ярды (Центр развития маунтинбайка), сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.
Республиканская специализированная спортшкола олимпийского резерва имени Валерия Ярды занимается подготовкой маунтинбайкистов. В спортшколе подготовлены один заслуженный мастер спорта России, 10 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта России. Сегодня в составе сборных России в разных возрастных группах выступают 10 велогонщиков из Чувашии.
В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" для спортшколы были закуплены два автомобиля для сопровождения велогонщиков, 45 специализированных горных велосипедов профессионального уровня, 31 велостанок, запчасти для велосипедов, а также комплекты профессиональной формы для членов сборных команд республики, говорится в сообщении на сайте пресс-службы. Дополнительно планируется закупить ещё 178 профессиональных горных велосипедов, 45 велостанков, велозапчастей и спортивной экипировки.

"Приобретенный спортивный инвентарь и оборудование позволит привести материально-техническую базу спортивной школы олимпийского резерва в нормативное состояние согласно Федеральному стандарту по велосипедному спорту, простимулирует тренерский персонал и спортсменов для дальнейших побед", - процитировали в пресс-службе директора спортивной школы Валерия Мулендеева.

По его словам, на сегодняшний день в спортивной школе тренируется 261 спортсмен.
В пресс-службе уточнили, что республиканские власти также окажут адресную финансовую поддержку спортивным организациям, занимающимся подготовкой спортсменов олимпийского резерва для сборных России. Всего новым спортивным оборудованием и инвентарём в Чувашии будут оснащены пять спортивных школ олимпийского резерва. На эти цели региону из федерального бюджета выделены около 43 миллионов рублей.
Знак процента на витрине
15 ноября, 18:48Чувашская Республика
В Чувашии с 2020 года стартует льготная программа сельской ипотеки
В пресс-службе добавили, что в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" в селе Комсомольское Чувашии открылась спортивная площадка "Готов к труду и обороне". На ее строительство были направлены более трех миллионов рублей. Всего до конца текущего года в Чувашии откроются 9 таких площадок, ещё 8 площадок будут построены в 2020-2021 годах.
000000
Обсудить 0
Чувашская РеспубликаЧувашияСпорт
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем
Уборка урожая яровой пшеницы
Аграрии Ленобласти побили ряд рекордов в сборе урожая в 2019 году
Иваново, Россия
Ивановская область – в числе лидеров по ремонту дорог в рамках нацпроекта
Катушки с нитками на вышивальном оборудовании в швейном цехе
Всероссийский конкурс "Лучшая швея" пройдет в Ивановской области
Министр строительства и ЖКХ Владимира Якушев и глава региона КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: благодаря нацпроектам в строительстве КЧР выйдет на новый уровень
Выплата денежных средств на кассе
Власти Ленобласти расширили круг лиц на получение выплаты на капремонт
Вид на центр Улан-Удэ
ПСБ и Бурятия будут сотрудничать в решении социально-экономических задач
Регистрация на третий сезон олимпиады Я – профессионал
На участие в олимпиаде "Я – профессионал" подано более 675 тысяч заявок
Пешеходы на переходе
Госавтоинспекция: пешеходы составляют треть всех погибших в ДТП
Стенд ВТБ
Костин: реализация нацпроектов может способствовать росту ВВП на 3%
Конференция ПОТОК 2019 пройдет 26 и 27 ноября в Москве
Конференция "ПОТОК 2019" пройдет 26 и 27 ноября в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин поприветствовал участников чемпионата "Абилимпикс"
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Вид на Гонконг
Медиакорпорация КНР: сообщения западных СМИ о Сянгане далеки от реальности
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране
03:30В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
03:30Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
Лента новостейМолния