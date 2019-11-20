Власти Чувашии направили 33 млн рублей на модернизацию школы велоспорта

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноя – РИА Новости. Власти Власти Чувашии с начала этого года направили 33 миллиона рублей, из них 9 миллионов рублей – из федерального бюджета и 24 миллиона рублей – из республиканского, на модернизацию спортивной школы N7 олимпийского резерва по велоспорту имени Валерия Ярды (Центр развития маунтинбайка), сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Республиканская специализированная спортшкола олимпийского резерва имени Валерия Ярды занимается подготовкой маунтинбайкистов. В спортшколе подготовлены один заслуженный мастер спорта России, 10 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта России. Сегодня в составе сборных России в разных возрастных группах выступают 10 велогонщиков из Чувашии.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" для спортшколы были закуплены два автомобиля для сопровождения велогонщиков, 45 специализированных горных велосипедов профессионального уровня, 31 велостанок, запчасти для велосипедов, а также комплекты профессиональной формы для членов сборных команд республики, говорится в сообщении на сайте пресс-службы. Дополнительно планируется закупить ещё 178 профессиональных горных велосипедов, 45 велостанков, велозапчастей и спортивной экипировки.

"Приобретенный спортивный инвентарь и оборудование позволит привести материально-техническую базу спортивной школы олимпийского резерва в нормативное состояние согласно Федеральному стандарту по велосипедному спорту, простимулирует тренерский персонал и спортсменов для дальнейших побед", - процитировали в пресс-службе директора спортивной школы Валерия Мулендеева.

По его словам, на сегодняшний день в спортивной школе тренируется 261 спортсмен.

В пресс-службе уточнили, что республиканские власти также окажут адресную финансовую поддержку спортивным организациям, занимающимся подготовкой спортсменов олимпийского резерва для сборных России. Всего новым спортивным оборудованием и инвентарём в Чувашии будут оснащены пять спортивных школ олимпийского резерва. На эти цели региону из федерального бюджета выделены около 43 миллионов рублей.