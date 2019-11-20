В Сеть выложили новый трейлер "Кошек" с Тейлор Свифт

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сети появился второй трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльбой, сообщает NME.
Киноадаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера уже называют самым спорным проектом 2019 года.
Первый трейлер получил критические комментарии зрителей, поскольку многих возмутило использование компьютерных технологий для превращения актеров в кошек. Издание полагает, что второй еще больше всех смутит, поскольку в нем у исполнителей еще больше "кошачьей шерсти".
Мировая премьера фильма запланирована на 20 декабря, а в России он выходит на большие экраны 2 января.