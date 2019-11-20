В Сеть выложили новый трейлер "Кошек" с Тейлор Свифт

Первый трейлер получил критические комментарии зрителей, поскольку многих возмутило использование компьютерных технологий для превращения актеров в кошек. Издание полагает, что второй еще больше всех смутит, поскольку в нем у исполнителей еще больше "кошачьей шерсти".