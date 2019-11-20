Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-20T21:45+0300
https://ria.ru/20191120/1561170047.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156117/07/1561170747_194:0:2029:1032_1036x0_80_0_0_582a69f9e575520d551b97850de92528.jpg
РИА Новости

В Сеть выложили новый трейлер "Кошек" с Тейлор Свифт

21:45 20.11.2019
49
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сети появился второй трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльбой, сообщает NME.
Киноадаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера уже называют самым спорным проектом 2019 года.
Первый трейлер получил критические комментарии зрителей, поскольку многих возмутило использование компьютерных технологий для превращения актеров в кошек. Издание полагает, что второй еще больше всех смутит, поскольку в нем у исполнителей еще больше "кошачьей шерсти".
Мировая премьера фильма запланирована на 20 декабря, а в России он выходит на большие экраны 2 января.
Кадр из фильма Кошки
16 ноября, 05:59Культура
Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
000000
КультураИдрис ЭльбаМузыкаКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)Джуди Денч
Рекомендуем
Кадр из фильма Великий Гэтсби
Названы лучшие песни из фильмов за последние десять лет
Скульптура художника Бэнкси Пьяница и участники арт-группы Art Kieda
Скульптуру Бэнкси сняли с аукциона в последнюю минуту
Старый город в Таллине
Пушков оценил требование Эстонии вернуть "аннексированные территории"
Портрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Мединский рассказал Путину об итогах Петербургского культурного форума
Оплата покупок в интернете
Роскачество рассказало, как избежать мошенничества при покупках в интернете
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Тейлор Свифт станет первой "Женщиной десятилетия" по версии Billboard
Картина Пейзаж с радугой
Пейзажи Рубенса окажутся рядом спустя два века
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
"Дочка" Роскосмоса запустила единый портал космической продукции
Пламя газовой конфорки
В Оренбурге более шести тысяч человек остались без газа
Вид на город Тель-Авив
В Израиле лидер оппозиционного блока не смог сформировать правительство
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали в Нью-Йорке
Более 180 работ Сальвадора Дали покажут в московском Манеже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
Лавров и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео объяснил позицию США по контролю над вооружениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
03:30Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
Лента новостейМолния