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РИА Новости

Захарченко доставили в мордовскую колонию

16:48 20.11.2019 (обновлено: 16:49 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, доставлен в Мордовию, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии №5 для бывших сотрудников МВД, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов.
"Захарченко уже находится на территории Мордовии. Его отправят в пятую колонию для бывших сотрудников МВД и прокуратуры… У ОНК к этой колонии особых претензий нет: мы ежегодно посещаем ИК-5, быт в целом там нормальный, условия неплохие – лучше, чем в других колониях", - рассказал агентству Крутов.
Согласно информации на сайте ГУФСИН по Мордовии, исправительная колония №5 находится в поселке Леплей Зубово-Полянского района.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей. Мосгорсуд 17 октября снизил срок до 12,5 лет.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
13 ноября, 08:56
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоНижний НовгородМосковский городской судМордовияПроисшествия
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