Захарченко доставили в мордовскую колонию

"Захарченко уже находится на территории Мордовии. Его отправят в пятую колонию для бывших сотрудников МВД и прокуратуры… У ОНК к этой колонии особых претензий нет: мы ежегодно посещаем ИК-5, быт в целом там нормальный, условия неплохие – лучше, чем в других колониях", - рассказал агентству Крутов.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.