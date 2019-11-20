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РИА Новости

Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов

17:39 20.11.2019
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© Christie'sПортрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
Портрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
© Christie's
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Партитуру двух менуэтов, которую Вольфганг Амадей Моцарт написал в 16-летнем возрасте, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 413 тысяч долларов, сообщает TheJakartaPost.
© Sotheby'sРукопись Вольфганга Амадея Моцарта
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
1 из 2
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
© Sotheby's
© Sotheby'sРукопись Вольфганга Амадея Моцарта
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
2 из 2
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
© Sotheby's
1 из 2
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
© Sotheby's
2 из 2
Рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
© Sotheby's
Сумма почти вдвое превысила изначальную оценочную стоимость рукописи 1772 года, которая была частью коллекции австрийского писателя Стефана Цвейга.
До этого ноты хранила сестра композитора, которая жила в Зальцбурге.
Неопубликованная партитура содержит несколько правок, две из которых могут принадлежать отцу Моцарта Леопольду.
Ожидается, что деньги от продажи передадут в частные фонды, которые занимаются продвижением музыки среди молодежи.
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КультураНовости культурыВыставкиSotheby'sВольфганг Амадей МоцартЗальцбург (город)
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