Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Партитуру двух менуэтов, которую Вольфганг Амадей Моцарт написал в 16-летнем возрасте, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 413 тысяч долларов, . Партитуру двух менуэтов, которую Вольфганг Амадей Моцарт написал в 16-летнем возрасте, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 413 тысяч долларов, сообщает TheJakartaPost.

Сумма почти вдвое превысила изначальную оценочную стоимость рукописи 1772 года, которая была частью коллекции австрийского писателя Стефана Цвейга.

До этого ноты хранила сестра композитора, которая жила в Зальцбурге.

Неопубликованная партитура содержит несколько правок, две из которых могут принадлежать отцу Моцарта Леопольду.