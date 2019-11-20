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РИА Новости

Медведев надеется наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией

16:43 20.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией.

"За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - сказал Медведев в среду на встрече с премьер-министром Молдавии Ионом Кику.

Медведев отметил, что этот визит является первым на уровне премьер-министра Молдавии в России за последние шесть лет. "Надеюсь, что он придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", - сказал премьер РФ.
В свою очередь Кику заметил, что визит связан не только с продолжительным отсутствием диалога между правительствами России и Молдавии и большим количеством накопившихся вопросов, но и с близостью народов и традиционными дружественными отношениями. По его словам, Россию и Молдавию связывает общее видение в сфере инвестиций, социальной политики.
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"Я приехал для того, чтобы возобновить диалог между нашими правительствами по многим аспектам нашего сотрудничества. Накопилось очень много проблем. Я считаю, что в условиях делового, честного диалога можно разрешить существующие проблемы, можно придать импульс торговле, в экономическом сотрудничестве, гуманитарном и культурном сотрудничестве", - сказал премьер Молдавии.
Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе.
"Важно, что этот визит состоялся буквально сразу после вашего назначения. Это возможность сверить часы и посмотреть на наши планы на будущее. Имею в виду заинтересованность РФ в развитии отношений с Республикой Молдова. Надеюсь на обоюдную заинтересованность вашей страны в развитии и укреплении этих отношений", - сказал глава правительства РФ.
В переговорах также примут участие делегации двух стран.
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Со стороны Молдавии во встрече примут участие министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелий Чокой, советник премьер-министра Виталий Драганча, посол Молдавии в РФ Андрей Негуца, член правительства Молдавии, глава Гагаузии Ирина Влах, глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Как ожидается, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
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Ион КикуМолдовагазДмитрий МедведевГазпромМолдавияРоссияВ мире
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