МИД России встревожен применением силы против манифестантов в Боливии

"Оценки РФ ситуации в Боливии остаются в силе. К сожалению ситуация сохраняется тревожной , продолжаются столкновения сторонников различных политических сил. Причём количество пострадавших и погибших в разы больше того количества, которое пострадало в ходе манифестаций до смены власти", - заявил Щетинин журналистам.

Он отметил, что РФ зафиксировала тот аспект, что указом временного главы государства силовые структуры, армия освобождены от ответственности за применение насилия в отношении манифестантов.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.