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РИА Новости

МИД России встревожен применением силы против манифестантов в Боливии

16:40 20.11.2019 (обновлено: 16:41 20.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Акция протеста в Ла-Пасе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия встревожена применением силы в отношении манифестантов в Боливии, этим также обеспокоены правозащитные организации, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Оценки РФ ситуации в Боливии остаются в силе. К сожалению ситуация сохраняется тревожной , продолжаются столкновения сторонников различных политических сил. Причём количество пострадавших и погибших в разы больше того количества, которое пострадало в ходе манифестаций до смены власти", - заявил Щетинин журналистам.
Он отметил, что РФ зафиксировала тот аспект, что указом временного главы государства силовые структуры, армия освобождены от ответственности за применение насилия в отношении манифестантов.
"И это тревожный момент, который разделяется правозащитными организациями в регионе", - добавил он.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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Александр ЩетининЭво МоралесМИД РФМоскваБоливияРоссияВ мире
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