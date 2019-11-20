Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе

"Хотел бы говорить о серьезном перемирии, серьезном прекращении огня - это ни одного нет выстрела с понятными сроками... второй вопрос - это контроль над границей, передача контроля Украине над границей Украины и РФ. Третий вопрос, думаю он один из непростых, - это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории", - заявил Зеленский в ходе рабочей поездки в Станицу Луганскую в среду.