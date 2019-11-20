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РИА Новости

Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе

16:32 20.11.2019 (обновлено: 16:40 20.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на саммите в "нормандском формате" договорится о полном прекращении огня в Донбассе и обсудить восстановление контроля над границей с РФ.
"Хотел бы говорить о серьезном перемирии, серьезном прекращении огня - это ни одного нет выстрела с понятными сроками... второй вопрос - это контроль над границей, передача контроля Украине над границей Украины и РФ. Третий вопрос, думаю он один из непростых, - это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории", - заявил Зеленский в ходе рабочей поездки в Станицу Луганскую в среду.
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ДонбассВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что бы договориться о прекращении огня в Донбассе, Зеленскому надо не в Париж ехать, а скажем, во Львов.
20 ноября, 16:39
НЕНикита Ермаков
2910003
Ну и клоун! Всё ещё надеется перехитрить Россию, заболтав то, что укронацистская власть ОБЯЗАНА выполнить не обсуждая - минские соглашения и решение Совбеза ООН. Только вот не выйдет ничего из этой задумки.
20 ноября, 17:44
Владимир Белогорский
1900103
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