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РИА Новости

В Краснодарском крае пропали две девочки

16:24 20.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Две 15-летних девочки исчезли в Абинском районе Краснодарского края, организована проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летних… Установлено, что несовершеннолетние утром 12 ноября… покинули учебное заведение и до настоящего времени по месту своего жительства не вернулись. С тех пор местонахождение… (девочек - ред.) неизвестно", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение девочек и обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.
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Ранее вечером во вторник ведомство сообщило об исчезновении девятилетней девочки, проживавшей с матерью в хуторе Родниковском Новокубанского района. Вечером в понедельник она пошла гулять на улицу и не вернулась. В поисках участвовали полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Малолетняя была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Утром в среду ведомство сообщило, что с учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у девочки телесных повреждений было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования находится на контроле у руководства СУСК.
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СК РФКраснодарский крайПроисшествия
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