В Краснодарском крае пропали две девочки

"Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летних… Установлено, что несовершеннолетние утром 12 ноября… покинули учебное заведение и до настоящего времени по месту своего жительства не вернулись. С тех пор местонахождение… (девочек - ред.) неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее вечером во вторник ведомство сообщило об исчезновении девятилетней девочки, проживавшей с матерью в хуторе Родниковском Новокубанского района. Вечером в понедельник она пошла гулять на улицу и не вернулась. В поисках участвовали полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Малолетняя была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Утром в среду ведомство сообщило, что с учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у девочки телесных повреждений было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования находится на контроле у руководства СУСК.