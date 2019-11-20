Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней

Согласно информации с этих сайтов, 16 ноября выведен на плановое техобслуживание спутник "Глонасс-М" номер 731, а 20 ноября без предупреждения потребителей прекращена работа "Глонасс-М" номер 735, он также выведен на техобслуживание. Оба аппарата были запущены в 2010 году и давно работают за пределами гарантийного 7-летнего срока существования. Напротив этих аппаратов на сайте СДКМ стоит пометка "неисправен".

Также с августа не работают спутник номер 742, запущенный в 2011 году, и 717-й аппарат 2006 года запуска.

Таким образом, сейчас в системе ГЛОНАСС функционирует 21 спутник вместо необходимых для полного охвата Земли 24 аппаратов. Для покрытия навигационным полем территории России достаточно 18 спутников.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из двух (наравне с GPS) полностью сформированных таких систем в мире. Свои системы сейчас развертывают Китай и Европа - соответственно, BeiDou и Galileo. ГЛОНАСС транслирует закрытый военный сигнал для российских Вооруженных сил - как для ориентации военнослужащих и техники на местности, так и наведении высокоточного и стратегического оружия на цель. Гражданский сигнал предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире.