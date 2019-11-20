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РИА Новости

Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней

16:20 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сразу два спутника российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС за несколько дней выведены на техобслуживание с пометкой "неисправен", сообщается на сайтах информационно-аналитического центра ГЛОНАСС и системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
Согласно информации с этих сайтов, 16 ноября выведен на плановое техобслуживание спутник "Глонасс-М" номер 731, а 20 ноября без предупреждения потребителей прекращена работа "Глонасс-М" номер 735, он также выведен на техобслуживание. Оба аппарата были запущены в 2010 году и давно работают за пределами гарантийного 7-летнего срока существования. Напротив этих аппаратов на сайте СДКМ стоит пометка "неисправен".
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Также с августа не работают спутник номер 742, запущенный в 2011 году, и 717-й аппарат 2006 года запуска.
Таким образом, сейчас в системе ГЛОНАСС функционирует 21 спутник вместо необходимых для полного охвата Земли 24 аппаратов. Для покрытия навигационным полем территории России достаточно 18 спутников.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из двух (наравне с GPS) полностью сформированных таких систем в мире. Свои системы сейчас развертывают Китай и Европа - соответственно, BeiDou и Galileo. ГЛОНАСС транслирует закрытый военный сигнал для российских Вооруженных сил - как для ориентации военнослужащих и техники на местности, так и наведении высокоточного и стратегического оружия на цель. Гражданский сигнал предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Россия приступит к обновлению группировки ГЛОНАСС на новые спутники.
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