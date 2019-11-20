Госдума приняла закон об ответственности экспертов за ложные заключения

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об уголовной ответственности для экспертов за заведомо ложные заключения на всех стадиях досудебного производства.

Изменения вносятся в статью 307 Уголовного кодекса РФ. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" во главе с руководителем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, а также член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Крашенинников пояснял, что положения этой статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде, то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

Вместе с тем Крашенинников подчеркивал, что заключения эксперта зачастую необходимы не только после возбуждения дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления (например, проведение судебно-медицинской или почерковедческой экспертизы).

Депутат отмечал, что предлагаемые изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем.