Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Морозная и бесснежная погода с переменной облачностью ждет москвичей в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Как ранее сообщила Волосюк, к Москве приближается антициклон, который принесет очень холодный арктический воздух с Карского моря. Температура воздуха в регионе опустится местами до минус 12 градусов, что ниже средних многолетних значений.
"В выходные этот антициклон будет слабеть, будет терять свои силы. Атмосферное давление у нас снизится на 5-7 единиц. В небе появятся облака. Температурный режим на вторую половину недели и на выходные у нас прогнозируется на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.
По ее словам, в выходные днем температура воздуха в Москве будет около плюс 3 градусов.
"Единственный минус, что это похолодание, усиление морозов пройдет на фоне такой бесснежной погоды", - добавила синоптик.
Она уточнила, что атмосферное давление останется высоким до конца текущей недели.