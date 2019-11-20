Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

"В выходные этот антициклон будет слабеть, будет терять свои силы. Атмосферное давление у нас снизится на 5-7 единиц. В небе появятся облака. Температурный режим на вторую половину недели и на выходные у нас прогнозируется на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.