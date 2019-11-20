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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

16:18 20.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Морозная и бесснежная погода с переменной облачностью ждет москвичей в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Как ранее сообщила Волосюк, к Москве приближается антициклон, который принесет очень холодный арктический воздух с Карского моря. Температура воздуха в регионе опустится местами до минус 12 градусов, что ниже средних многолетних значений.
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"В выходные этот антициклон будет слабеть, будет терять свои силы. Атмосферное давление у нас снизится на 5-7 единиц. В небе появятся облака. Температурный режим на вторую половину недели и на выходные у нас прогнозируется на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.
По ее словам, в выходные днем температура воздуха в Москве будет около плюс 3 градусов.
"Единственный минус, что это похолодание, усиление морозов пройдет на фоне такой бесснежной погоды", - добавила синоптик.
Она уточнила, что атмосферное давление останется высоким до конца текущей недели.
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