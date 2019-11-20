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РИА Новости

Россия будет расширять расчеты в национальных валютах с Кубой

16:11 20.11.2019 (обновлено: 16:19 20.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия будет расширять расчёты в национальных валютах с Кубой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас в принципе по ряду направлений это уже делается и мы будем расширять эту практику", - сказал Рябков.
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Он отметил, что "в условиях жесточайшей американской блокады санкционного воздействия на Кубу в этих условиях этим не нужно ограничиваться".
"Есть целый ряд других направлений, по которым работа разворачивается, в том числе по проектам конкретным, по вопросам, которые означают большую защищённость острова в энергетике, по другим направлениям. По всем этим сюжетам мы с кубинцами работаем, в том числе и по расчётам в нацвалюте", - сказал он.
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МИД РФСергей РябковКубаРоссияВ мире
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