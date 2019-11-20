Россия будет расширять расчеты в национальных валютах с Кубой

"Есть целый ряд других направлений, по которым работа разворачивается, в том числе по проектам конкретным, по вопросам, которые означают большую защищённость острова в энергетике, по другим направлениям. По всем этим сюжетам мы с кубинцами работаем, в том числе и по расчётам в нацвалюте", - сказал он.