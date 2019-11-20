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РИА Новости

Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу

16:11 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по уголовному делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание суда по уголовному делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Лариса Войкина рассказала в Мещанском суде Москвы, как уничтожались документы по делу - электронные копии удалили, а бумажные пропустили через шредер и сожгли.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
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Войкина дала показания как свидетель и отметила, что отвечала за расчеты наличными и гонорары. Документы она хранила в рабочем ноутбуке. "Но после публикации об аресте (главбуха "Седьмой студии" Нины) Масляевой Воронова позвонила и строгим голосом сказала, что надо уничтожить всю документацию", - сказала она, добавив, что Воронова обосновала свое указание распоряжением Серебренникова.
Войкина также отметила, что уничтожила документы, но что-то осталось. После этого ее вызвали с больничного, чтобы уничтожить бумажные носители. "Шредер, и через знакомого сожгла", - ответила она на вопрос судьи, как это было сделано. По ее словам, никто из фигурантов дела при сожжении документов не присутствовал, хотя процедуру не пытались скрыть, в помещение заходил технический персонал.
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В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело "Седьмой студии"
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Дело Кирилла СеребренниковаНина МасляеваСедьмая студияКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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