Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывшая бухгалтер " Бывшая бухгалтер " Седьмой студии " Лариса Войкина рассказала в Мещанском суде Москвы , как уничтожались документы по делу - электронные копии удалили, а бумажные пропустили через шредер и сожгли.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Войкина дала показания как свидетель и отметила, что отвечала за расчеты наличными и гонорары. Документы она хранила в рабочем ноутбуке. "Но после публикации об аресте (главбуха "Седьмой студии" Нины) Масляевой Воронова позвонила и строгим голосом сказала, что надо уничтожить всю документацию", - сказала она, добавив, что Воронова обосновала свое указание распоряжением Серебренникова

Войкина также отметила, что уничтожила документы, но что-то осталось. После этого ее вызвали с больничного, чтобы уничтожить бумажные носители. "Шредер, и через знакомого сожгла", - ответила она на вопрос судьи, как это было сделано. По ее словам, никто из фигурантов дела при сожжении документов не присутствовал, хотя процедуру не пытались скрыть, в помещение заходил технический персонал.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.