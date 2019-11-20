В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов

РИГА, 20 ноя - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", сообщил журналистам зампредседателя совета Иварс Аболиньш, мотивировав это тем, что они якобы связаны с Юрием Ковальчуком.
"Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого — Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС. Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", - сказал он.
В число запрещенных к трансляции на территории Латвии вошли каналы "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и Петербург–Пятый канал.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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