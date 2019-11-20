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РИА Новости

В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов

16:08 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
РИГА, 20 ноя - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", сообщил журналистам зампредседателя совета Иварс Аболиньш, мотивировав это тем, что они якобы связаны с Юрием Ковальчуком.
"Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого — Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС. Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", - сказал он.
В число запрещенных к трансляции на территории Латвии вошли каналы "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и Петербург–Пятый канал.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Телевизионный пульт, архивное фото
9 апреля 2015, 19:11
Нацсовет Украины будет мониторить каналы на предмет российских фильмовРада 5 февраля приняла закон, который позволит запретить показ фильмов, пропагандирующих силовые структуры России. Согласно нормам закона, штрафы будут налагаться в размере десяти минимальных заработных плат за каждый случай, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай.
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МедиавойныПетербург (телерадиокомпания)МИД РФЕвросоюзДом киноЮрий КовальчукЛатвияВ мире
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