В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов

"Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого — Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС. Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", - сказал он.