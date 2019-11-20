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РИА Новости

Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США

16:06 20.11.2019 (обновлено: 16:10 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стратегическая цель США - сдерживание России и Китая, и это серьезная ошибка, которая подрывает их же позиции, считает президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению - об этом публично говорят в самих США - целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".

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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинКитайРоссияСШАВ мире
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