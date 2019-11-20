Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США

"К сожалению - об этом публично говорят в самих США - целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".