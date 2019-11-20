Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T18:37+0300
https://ria.ru/20191120/1561167982.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156117/53/1561175330_0:107:2980:1783_1036x0_80_0_0_5462e7183e8bb5806b5503dac20e55c5.jpg
РИА Новости

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

16:06 20.11.2019 (обновлено: 18:37 20.11.2019)
1340
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП "Станица Луганская". 20 ноября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП "Станица Луганская". 20 ноября 2019
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:28
Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады
120126
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСтаница ЛуганскаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
ЛНР заявила о прибытии украинских националистов в район Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады
Военнослужащие перед открытием участка восстановленного моста в Станице Луганская
Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской через два-три дня
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии Слуга народа в Киеве
Соратник Зеленского предложил Киеву попросить прощения у жителей Донбасса
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Путин отметил стремление Зеленского изменить ситуацию на Украине к лучшему
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США
Донбасс
В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса
Министр энергетики России Александр Новак
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Американские инструкторы
ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Лента новостейМолния