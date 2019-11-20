Пресс-конференция сенатора Валерия Рязанского

В мероприятии также примут участие руководители региональных отделений "Союза пенсионеров России" Римма КОСТИНА, Сергей ПОЛУЭКТОВ и Иван МОСЯКИН.
В ходе пресс-конференции будут подведены итоги деятельности организации за прошедшие годы, особое внимание будет уделено достижениям как в России, так и за рубежом. Пойдет речь об актуальных задачах концепции "Активного долголетия", о роли старшего поколения в развитии общества и решении государственных задач.
Чем живут современные пенсионеры? Каким образом строится работа со старшим поколением в российских регионах, в сельской местности? Какие программы, конкурсы, чемпионаты, спартакиады проводятся под эгидой "Союза пенсионеров России"? Как реализуются вопросы поддержки людей старшего поколения в рамках проектов "Здравоохранение", "Демография", "Цифровая экономика"?
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В ходе пресс-конференции будут подведены итоги деятельности организации за прошедшие годы, особое внимание будет уделено достижениям как в России, так и за рубежом. Пойдет речь об актуальных задачах концепции "Активного долголетия", о роли старшего поколения в развитии общества и решении государственных задач.
Чем живут современные пенсионеры? Каким образом строится работа со старшим поколением в российских регионах, в сельской местности? Какие программы, конкурсы, чемпионаты, спартакиады проводятся под эгидой "Союза пенсионеров России"? Как реализуются вопросы поддержки людей старшего поколения в рамках проектов "Здравоохранение", "Демография", "Цифровая экономика"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/