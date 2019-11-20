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РИА Новости

Пресс-конференция сенатора Валерия Рязанского

16:03 20.11.2019
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25 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя "Союза пенсионеров России" Валерия РЯЗАНСКОГО, приуроченная к 25-летию Союза.
В мероприятии также примут участие руководители региональных отделений "Союза пенсионеров России" Римма КОСТИНА, Сергей ПОЛУЭКТОВ и Иван МОСЯКИН.

В ходе пресс-конференции будут подведены итоги деятельности организации за прошедшие годы, особое внимание будет уделено достижениям как в России, так и за рубежом. Пойдет речь об актуальных задачах концепции "Активного долголетия", о роли старшего поколения в развитии общества и решении государственных задач.
Чем живут современные пенсионеры? Каким образом строится работа со старшим поколением в российских регионах, в сельской местности? Какие программы, конкурсы, чемпионаты, спартакиады проводятся под эгидой "Союза пенсионеров России"? Как реализуются вопросы поддержки людей старшего поколения в рамках проектов "Здравоохранение", "Демография", "Цифровая экономика"?

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