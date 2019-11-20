Пресс-конференция сенатора Валерия Рязанского

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25 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя "Союза пенсионеров России" Валерия РЯЗАНСКОГО, приуроченная к 25-летию Союза.