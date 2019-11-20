Госдума приняла закон об использовании электрошокеров транспортной полицией

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции.

Законом электрошоковые устройства включаются в перечень оружия, которое имеют право приобретать, хранить и носить сотрудники подразделений транспортной безопасности.

Законопроект был принят в первом чтении в мае 2018 года. Правительство РФ тогда поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, в заключении кабмина отмечалось, что необходимо предусмотреть в проекте норму, предоставляющую ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти в области транспорта право на получение, хранение и использование боевого ручного стрелкового оружия для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства. Это обосновано тем, что к подразделениям транспортной безопасности относятся подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта. Также кабмин указал, что первоначальной редакцией законопроекта не охватываются такие виды гражданского оружия как электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства. Ко второму чтению законопроект был доработан с учетом замечаний.

Законом подразделениям транспортной безопасности предоставляется право на приобретение, хранение и использование электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства. Работники подразделений транспортной безопасности вправе будут их применять на объектах транспортной инфраструктуры для их защиты от актов незаконного вмешательства в случаях отражения нападения на эти объекты и на работников подразделений транспортной безопасности, а также задержания лиц, совершающих преступления или правонарушения.

При этом устанавливается запрет на применение электрошоковых устройств и искровых разрядников в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников транспортной полиции и людей, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры.

Работники подразделений транспортной безопасности при применении электрошоковых устройств и искровых разрядников будут обязаны стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или правонарушения к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным, а также предупредить о намерении применить их. Вместе с тем прописывается обязанность обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения электрошокеров, оказание первой помощи.