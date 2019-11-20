Рябков призвал не проводить параллели между делами Уилана и Берга

"Я не берусь судить, в каком ключе и с каким итогом это дело будет рассмотрено в суде, поэтому до прохождения всей процедуры какие-то абстрактные рассуждения на эту тему абсолютно неуместны. И мы не можем никаких параллелей проводить с другими ситуациями, в том числе с той, про которую вы сказали",- сказал Рябков на вопрос о том, может ли решиться судьба Пола Уилана по тому же сценарию, что и с норвежцем Фруде Бергом.