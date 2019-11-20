Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T18:37+0300
https://ria.ru/20191120/1561167546.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:231:2328:1541_1036x0_80_0_0_3e92e49282fd4e21bc95660db65c5d2b.jpg
РИА Новости

Рябков призвал не проводить параллели между делами Уилана и Берга

15:55 20.11.2019 (обновлено: 18:37 20.11.2019)
174
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нельзя проводить параллели между обменом норвежца Фруде Берга, осужденного в РФ за шпионаж и впоследствии освобожденного, и потенциальным развитием дела Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже и находящегося сейчас в СИЗО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не берусь судить, в каком ключе и с каким итогом это дело будет рассмотрено в суде, поэтому до прохождения всей процедуры какие-то абстрактные рассуждения на эту тему абсолютно неуместны. И мы не можем никаких параллелей проводить с другими ситуациями, в том числе с той, про которую вы сказали",- сказал Рябков на вопрос о том, может ли решиться судьба Пола Уилана по тому же сценарию, что и с норвежцем Фруде Бергом.
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
30 октября, 17:46
Салливан пообещал добиваться освобождения Уилана и Калви
311010
Обсудить 0
Пол УиланФруде БергМИД РФСергей РябковНорвегияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Директор Госбюро Украины назвал аудиозаписи из его кабинета фейком
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали к реформе избирательной системы в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Столтенберг объяснил планы по признанию космоса сферой операций НАТО
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО
Бутылочка с соской для новорожденного
В Danone заявили, что лечебные детские смеси произвести в России невозможно
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия будет расширять расчеты в национальных валютах с Кубой
Сергей Шойгу
Шойгу заявил о попытках стереть из памяти союз СССР с Западом
Здание МИД Великобритании в Лондоне
МИД Великобритании призвал Белоруссию работать над укреплением демократии
Акция протеста в Ла-Пасе
МИД России встревожен применением силы против манифестантов в Боливии
Временный президент Боливии Жанин Аньес
Аньес заявила о возможности объявления даты всеобщих выборов в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния