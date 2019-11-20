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РИА Новости

ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре

15:48 20.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем рассматривать целесообразность дальнейшего снижения", - ответила она на вопрос, будет ли регулятор снижать ставку в декабре.
Набиуллина напомнила, что в настоящее время ставка, по оценке Банка России, находится в нейтральном диапазоне.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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