ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем рассматривать целесообразность дальнейшего снижения", - ответила она на вопрос, будет ли регулятор снижать ставку в декабре.
Набиуллина напомнила, что в настоящее время ставка, по оценке Банка России, находится в нейтральном диапазоне.
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