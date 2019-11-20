Москвичам в четверг пообещали морозы до минус 12 градусов

"К столичному региону с востока приближается холодный воздух. Несет его антициклон, который перемещается по сути своей с Урала к юго-западу. Буквально уже в пятницу Москва окажется вблизи центра этого антициклона. Температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.

"Около полуночи в Москве термометры показывали плюс 5 градусов, а сейчас уже к 15.00 температура приближается к нулю. Уже сегодня вечером после окончания рабочего дня столбики термометров повсеместно уйдут в минус. При этом по ночам будет морозно, в четверг воздух будет остывать до минус 5-10 градусов, на юге и юго-востоке области понижение и до минус 12. В Москве в пределах минус 6 - минус 9 градусов", - отметила синоптик.