Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T16:20+0300
https://ria.ru/20191120/1561167038.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/45/1560304567_0:160:3154:1934_1036x0_80_0_0_add1d8d72b29d8b37f5f8ddc5b2570dc.jpg
РИА Новости

Москвичам в четверг пообещали морозы до минус 12 градусов

15:46 20.11.2019 (обновлено: 16:20 20.11.2019)
354
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДеревья с замершими ягодами
Деревья с замершими ягодами
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Резкое понижение температуры воздуха до минус 12 и ясная солнечная погода придут в московский регион в четверг, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"К столичному региону с востока приближается холодный воздух. Несет его антициклон, который перемещается по сути своей с Урала к юго-западу. Буквально уже в пятницу Москва окажется вблизи центра этого антициклона. Температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.

Крымская набережная в Москве
18 ноября, 05:01
Москвичей предупредили о необычно высоком атмосферном давлении
По ее словам, этот антициклон наполняет холодный арктический воздух, воздушная масса поступает с Карского моря, а сильное похолодание уже охватило весь восток европейской территории России.
"Около полуночи в Москве термометры показывали плюс 5 градусов, а сейчас уже к 15.00 температура приближается к нулю. Уже сегодня вечером после окончания рабочего дня столбики термометров повсеместно уйдут в минус. При этом по ночам будет морозно, в четверг воздух будет остывать до минус 5-10 градусов, на юге и юго-востоке области понижение и до минус 12. В Москве в пределах минус 6 - минус 9 градусов", - отметила синоптик.
Зима близко?
18 ноября, 15:24
Зима близко?
По ее прогнозам, в четверг днем в Москве будет не выше минус 2 - минус 4 градусов.
"Положительным моментом явится то, что небо у нас освободится от облаков, появится солнце, такая тихая, солнечная и малооблачная погода продержится до конца текущей недели", - добавила Волосюк.
Снегопад в Москве
15 ноября, 13:36
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
610211
Обсудить 0
Центр "Фобос"ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Морозная погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Прохожий во время дождя на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
Врач в одном из больничных отделений
Власти Москвы опровергли сообщение о нарушениях в больницах
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин назвал причины распада Советского Союза
Предновогодний Париж
Названы "лучшие" паспорта в мире
Железная дорога через Крымский мост
Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в Крым
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла закон об ответственности экспертов за ложные заключения
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Сберегательная книжка Сбербанка РФ
Госдума перенесла еще на год полную компенсацию советских вкладов
Виды Москвы
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет зима
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО
Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодарском крае пропали две девочки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния