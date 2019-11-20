Названы "лучшие" паспорта в мире

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.

Французский паспорт уже восьмой год удерживает первую строчку в списке. В этом году Франции удалось набрать 83,5 процента из возможных 100.

Второе место с 82,8 процента досталось Германии , третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Четвертое место поделили Швеция Норвегия : 81,5 процента. На пятом месте расположилась Исландия с 81,4 процента.

Италия, США, Ирландия и Испания. В десятку лидеров рейтинга также вошли Финляндия

Россия заняла 62 место, набрав 42 процента, — это лучший результат за всю историю расчетов. По сравнению с прошлым годом удалось подняться на две позиции.