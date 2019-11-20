Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела

Отмечается, что протест был заявлен вызванному в иранский МИД в среду послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.
Информация о вызове посла появилась на фоне неоднократных заявлений США по поводу протестов в Иране, вызванных решением властей резко повысить стоимость бензина.
Ранее Белый дом заявлял, что США поддерживают народ Ирана в его мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о поддержке иранцев "постыдной ложью", напомнив об экономическом давлении и санкциях Вашингтона против Ирана, которые затрагивают простых граждан. Высказывания американских представителей в этой связи назвали циничными.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков, которые, по словам президента страны Хасана Роухани, были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.