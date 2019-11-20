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РИА Новости

Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела

15:44 20.11.2019 (обновлено: 16:16 20.11.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский митинг в Тегеране
Антиамериканский митинг в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 20 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило США протест из-за "вмешательства во внутренние дела" страны, сообщило ведомство в среду.
Отмечается, что протест был заявлен вызванному в иранский МИД в среду послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.
Информация о вызове посла появилась на фоне неоднократных заявлений США по поводу протестов в Иране, вызванных решением властей резко повысить стоимость бензина.
Ранее Белый дом заявлял, что США поддерживают народ Ирана в его мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов.
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В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков, которые, по словам президента страны Хасана Роухани, были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
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