Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о поддержке иранцев "постыдной ложью", напомнив об экономическом давлении и санкциях Вашингтона против Ирана, которые затрагивают простых граждан. Высказывания американских представителей в этой связи назвали циничными.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков, которые, по словам президента страны Хасана Роухани, были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.