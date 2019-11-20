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РИА Новости

ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк за неподключение к быстрым платежам

15:38 20.11.2019 (обновлено: 18:37 20.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ будет штрафовать Сбербанк до тех пор, пока он не подключится к Системе быстрых платежей (СБП), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам после своего выступления в Госдуме.
"Да, (штрафы - ред.) в соответствии с законодательством", - ответила она на вопрос журналиста, будет ли ЦБ продолжать штрафовать Сбербанк до тех пор, пока он не подключится к Системе быстрых платежей.
ЦБ РФ запустил эту систему в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые банки обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк до сих пор этого не сделал.
Регулятор уже выдал банку предписание и назначил штраф. В ноябре в пресс-службе ЦБ РФ заявили, что регулятор выставит Сбербанку новый штраф в случае неподключения к Системе быстрых платежей в предписанный срок.
Банкоматы Сбербанка
12 ноября, 16:05
Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей
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Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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