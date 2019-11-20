ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк за неподключение к быстрым платежам

"Да, (штрафы - ред.) в соответствии с законодательством", - ответила она на вопрос журналиста, будет ли ЦБ продолжать штрафовать Сбербанк до тех пор, пока он не подключится к Системе быстрых платежей.

ЦБ РФ запустил эту систему в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые банки обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк до сих пор этого не сделал.