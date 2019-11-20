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РИА Новости

Госдума перенесла еще на год полную компенсацию советских вкладов

15:35 20.11.2019 (обновлено: 15:36 20.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСберегательная книжка Сбербанка РФ
Сберегательная книжка Сбербанка РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сберегательная книжка Сбербанка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
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Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
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Правительство, внесшее проект закона, обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы в 2020 году 45,4 триллиона рублей, в 2021 году - 47,22 триллиона, в 2022 году - 49,11 триллиона рублей. А проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 миллиарда рублей в год. Аналогичная сумма предусмотрена для компенсации таких вкладов и в бюджете на текущий год.
Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке - 315,3 миллиарда, в организациях госстрахования РФ - 0,84 миллиарда. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.
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СССРРСФСРСбербанк РоссииГосдума РФРоссияЭкономика
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